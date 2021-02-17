Гонщика под наркотиками со стрельбой задержали в Ленобласти

В Приозерске со стрельбой задержан водитель в наркотическом опьянении Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области полиция со стрельбой задержала гонщика на отечественном внедорожнике. Погоня произошла в ночь на 16 февраля 2021 года в Приозерске. У дома 35 по улице Маяковского наряд ГИБДД попытался остановить "Шевроле Нива" за нарушение ПДД. Однако водитель требование инспекторов проигнорировал и "дал по газам".

- Полицейские начали преследование. На 128 километре трассы А-121 "Сортавала" внедорожник врезался в служебный автомобиль "УАЗ Патриот", после чего водитель снова уехал, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Чтобы остановить водителя, который создавал опасные ситуации на дороге для других автомобилистов, полицейские применили табельное оружие, один раз выстрелив в воздух и несколько раз по машине гонщика. В итоге в поселке Бурнево "Шевроле" удалось остановить.

За рулем машины оказался 33-летний безработный житель Карелии с признаками наркотического опьянения. От освидетельствования мужчина отказался.

Гонщика доставили в полицию для составления протоколов. В результате ДТП и применения оружия пострадавших нет.