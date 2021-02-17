Гравийную дорогу к крепости Копорье закатают в асфальт

Дорогу к крепости Копорье приведут в порядок. Фото: администрация ЛО

Одной хорошей дорогой больше будет в Ленинградской области. С 2021 года начинается капитальный ремонт региональной трассы Копорье-Ручьи, идущей по Ломоносовскому и Кингисеппскому районам. Согласно планам, гравийный участок дороги закатают в асфальт.

- Государственным контрактом предусматривается перевод 12 километров гравийного участка от Копорья до Головкино в асфальт. Также запланирована расчистка полосы отвода, замена и устройство новых водопропускных труб, монтаж локальных очистных сооружений, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В самом поселке Головкино будут сделаны тротуары для пешеходов и искусственное освещение.

Отметим, к поселку Копорье, в котором находится знаменитая Копорская крепость ведут несколько асфальтовых дорог, но их состояние иногда оставляет желать лучшего.

Сама крепость - памятник древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века, основанная еще в первославянские времена - также пребывает полуразрушенном состоянии. Ее планируют реконструировать.