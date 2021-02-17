Еще 1103 человека заболели коронавирусом в Петербурге, 37 - умерли

Последние данные на утро 17 февраля привел Оперштаб. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавруса в России привел новые данные на утро 17 февраля. Всего по стране было выявлено 12 828 новых случаев заражения ковидом. 467 человек скончались а 17 919 - выздоровели.

- В Санкт-Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 1103 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии заболел 356 381 житель города, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Из общего числа 275 016 пациентов благополучно выздоровели (+2882 за прошедший день), а 10 597 - скончались. Медики подтвердили еще 37 смертей по причине коронавируса.

В активном состоянии болезни на данный момент находятся 70 768 горожан.

Отметим, что за минувший день в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции еще 18 918 человек. Это в полтора раза больше, чем в выходные.