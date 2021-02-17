Петербуржец получил ножом в живот из-за спора за парковочное место

Петербуржца пырнули в живот ножом из-за парковочного места Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Санкт-Петербурга стал очередной жертвой парковочных войн. В шестом часу вечера во вторник, 16 февраля 2021 года, в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома 10, корпус 1, по Ленской улице в Красногвардейском районе лежит мужчина, весь в крови. На место выехали правоохранители и карета скорой помощи.

- Пострадавшего экстренно забрали в Мариинскую больницу. У него глубокая рана на животе. Пациент находится в тяжелом состоянии. Сам он рассказал, что его избили, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как пояснил раненный, у него возник конфликт из-за парковочного места с водителем автомобиля "Митсубиси Лансер". В пылу скандала тот пырнул пострадавшего ножом.

Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и установили предполагаемого виновного. Владельцем "Митсубиси" оказался 33-летний петербуржец. На данный момент его разыскивают.