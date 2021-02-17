Житель Горбунков порезал ножом зятя и соседа из-за прорыва трубы в квартире

Пенсионер устроил поножовщину из-за прорыва трубы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ломоносовского района Ленобласти разбирается в обстоятельствах коммунально-криминальной драмы, произошедшей 16 февраля в поселке Горбунки. Здесь житель многоквартирного дома с ножом набросился на соседа и собственного зятя. А все из-за прорыва трубы.

- В 17:20 в дежурную часть ГУ МВД поступил звонок от мужчины 1986 года рождения о том, что у него ножевое ранение в спину, а также второй мужчина ранен в ногу, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место тут же выехал наряд полиции, а также бригада скорой помощи. Медики госпитализировали раненных в состоянии средней тяжести, а соседка рассказала полицейским, как все было.

По ее словам, в квартире у 64-летнего пенсионера прорвало трубу. Тогда она позвонила мужчине, чей тесть живет в квартире этажом ниже. Молодой петербуржец приехал и вместе с хозяином жилья спустился домой к своему 63-летнему тестю. Там соседи-пенсионеры повздорили и один из них бросился с ножом на второго.

Молодой мужчина пытался их разнять и получил удар в спину от тестя.