Движение по Приморскому шоссе перекроют на три месяца с 18 февраля

Автомобилистов предупредили о перекрытиях дорог в Петербурге с 18 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

С 18 февраля 2021 года на три месяца будет ограничено движение по Приморскому шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом автомобилистов предупредили в Государственной административно-технической инспекции. Трасса будет перекрыта вплоть до 30 мая.

- С 18 февраля по 30 мая в связи с производством работ по реконструкции дороги ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе от 1-го Лахтинского моста до Приморского проспекта, - сообщили в ГАТИ.

Еще с восьми вечера 20 февраля до семи утра 24 февраля рабочие перекроют проспект Маршала Блюхера на пересечении с Кушелевской дорогой. На этом участке будут прокладывать водопровод.

Также в связи с производством работ по прокладке канализационных сетей с 20 февраля по 7 марта ограничивается движение транспорта по улице Потапова от шоссе Революции до Ириновского проспекта.