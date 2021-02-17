Петербургская орхидея пропала в Приморском районе города

Декоративную собачку ищут в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Маленькая декоративная собачка редкой породы петербургская орхидея пропала в Приморском районе Северной столицы. Информацию об исчезновении своей любимицы хозяева питомца разместили в соцсетях.

- Пропала собака породы петербургская орхидея, рыжая девочка, чипирована. 16 февраля в 17:30 на Парашютной улице из парадной дома номер 58 выскочила на улицу и побежала в сторону «Ленты», - пишут безутешные владельцы в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

С этого момента собаку они не видели. Хозяева боятся, что их любимица может замерзнуть на морозе, или же кто-то заберет ее себе и не отдаст.

Отметим, что щенки петербургской орхидеи стоят около 35 тысяч рублей, так что позволить такую комнатную собачку моет себе не каждый.

Справка «КП»:

Порода петербургская орхидея была выведена в 1997 году. Поголовье таких собак невелико, а разводят их только в Петербурге. «Племенных животных за границу практически не вывозят.