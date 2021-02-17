Две незаконные свалки уберут в Петербурге

Две незаконные свалки в Пушкинском районе Петербурга начнут убирать в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уберут две свалки, которые образовались незаконным путем. Как пояснили в Смольном в среду, 17 февраля 2021 года, обе они находятся в Пушкинском районе города вблизи поселка Шушары. Начало работ запланировано на 2021 год.

- Первая свалка расположена между Автозаводским проездом и Софийской улицей. Она будет ликвидирована в три этапа с 2021 по 2023 года. Вторая — находится на улице Поселковой. Ее уберут уже в этом году, - пояснили в администрации Пушкинского района.

Общая площадь незаконных свалок составляет более двухсот тысяч квадратных метров. Здесь расчистят незаконные навалы грунта и строительного мусора, а также установят бетонные блоки, которые преградят путь транспортным средствам, и информационные щиты.

Кроме того, в Пушкинском районе планируют ликвидацию еще четырех свалок, две из них находятся в Пушкине, две в Шушарах.