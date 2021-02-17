Семь тысяч дворников и 1600 машин чистят дворы и улицы Петербурга от снега в среду

В Петербурге ликвидируют последствия сильного снегопада. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Метель, обрушившаяся на Петербург утром 6 февраля, заставила все коммунальные службы города работать в поте лица. Дорожники весь вторник и ночь на среду чистили улицы, а армия дворников разгребала снег на тротуарах и во дворах.

- Ночью дороги и тротуары Петербурга чистили 1136 единиц техники и 341 работник ручного труда. Городские магистрали подметают, расчищают, обрабатывают противогололедными материалами для предотвращения скользкости, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Утром 17 февраля на работу вышла новая смена дорожников и городские дворники - сотрудники управляющих компаний. Всего Петербург расчищают около семи тысяч человек и 1600 единиц техники, включая машины, погрузчики и мини-тракторы.

Отметим, что за минувшие сутки коммунальные и дорожные службы использовали около 400 тонн песко-соляной смеси и других противогололедных материалов.