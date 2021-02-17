Кассир магазина из Петербурга признался в изнасиловании малолетней соседки по коммуналке

Житель Петербурга признался в изнасиловании 13-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сидя в СИЗО, житель Санкт-Петербурга признался в многократном изнасиловании малолетней девочки, соседке по коммунальной квартире. Об этом стало известно во вторник, 16 февраля 2021 года. 35-летний мужчина, гражданин Кыргызстана, работавший кассиром одного продуктового магазина, оказался за решеткой 19 декабря 2020 года, после того, как мать 13-летней школьницы заявила в полицию об изнасиловании дочери.

- 47-летняя женщина рассказала, что ночью сосед по коммунальной квартире в доме 34 по улице Александра Товпеко в поселке Понтонный зашел в комнату, где спала ее дочь, и совершил с девочкой развратные действия сексуального характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После заявления полицейские задержали мужчину, возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО-1. Спустя месяц подозреваемый признался, что уже насиловал девочку раньше. Он рассказал, что подобный случай произошел в ночь с 1 на 2 декабря.

Теперь в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела. Он по прежнему остается под стражей.