Условия расселения коммуналок усложнили в Санкт-Петербурге

В Петербурге изменились правила расселения коммуналок.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Депутаты Петербургского Заксобрания приняли поправки в городской закон «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в сфере жилищной политики», по которому расселение коммунальных квартир станет сложнее.
Теперь, чтобы встать на очередь, горожанам придется доказать свою финансовую несостоятельность. Чтобы условного жителя комнаты в коммуналке поставили в очередь на дополнительные «метры» (либо отдельное жилье), ему придется доказать, что он является малоимущим.
С принятием спорного закона, жители Санкт-Петербурга не смогут одновременно стоять на учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий (очередь на квартиру) и участвовать в программе расселения коммунальных квартир.
Исключение сделано только для ветеранов, инвалидов и многодетных семей.
Есть в документе и другие изменения.
Теперь закон должен подписать губернатор Петербурга, но учитывая, что именно Александр Беглов вносил его на рассмотрение, то проблем не возникнет. Через 10 дней после этого новые правила вступят в силу.
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