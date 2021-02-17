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Инспектора Выборгской таможни задержали за утечку базы данных

За свою услугу петербуржцев получил порядка 32 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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По подозрению во взяточничестве задержан инспектор Выборгской таможни

По подозрению во взяточничестве задержан инспектор Выборгской таможни

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге задержан главный государственный инспектор отдела оформления и контроля поста железнодорожного пункта пропуска "Бусловская" Выборгской таможни за взятку и утечку базы данных. В среду, 17 февраля 2021 года, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении инспектора, а также его 41-летнего пособника.

- По данным следствия, инспектор получил через посредника взятку порядка 32 тысяч рублей за передачу из автоматической системы архивного хранения юридически значимых электронных таможенных документов о декларировании перемещаемых через границу Российской Федерации товаров, - рассказали в комитете.

Отмечается, что эту информацию в дальнейшем использовали недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности для уклонения от уплаты таможенных платежей.

На данный момент по делу проводятся обыски, а также опрос подозреваемых. Расследование уголовных дел продолжается.

Криминал