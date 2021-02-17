Раненную домашнюю собаку нашли на севере Петербурга

Раненную черную собаку нашли в Приморском районе Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Жители Приморского района Санкт-Петербурга заметили на Камышовой улице раненную собаку. В среду, 17 февраля 2021 года, на маленького черного пса обратили внимание местные собачники. Животное бродит по дворам в поисках своего хозяина. На нее у него ошейник, но незнакомых людей он к себе не подпускает.

- На левом боку рана, ходит за людьми, хвост поджат и с моим крупным кобелем даже не пытался понюхаться, видно потеряшка, - написала в соцсети Алина Ахмерова.

Местные жители рассказывают, что по району собака бродит с самого утра. Его также видели в нескольких дворах на Камышовой улице и на Богатырском проспекте.

- Пес явно испуган и плохо себя чувствует, чуть не укусил, когда хотели посмотреть наличие ошейника, - добавили очевидцы.

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