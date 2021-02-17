Петербуржцев напугали военные вертолеты в небе над городом

Военные вертолеты заметили в небе под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

Житель города Мурино, что под Санкт-Петербургом, очень взволновался, увидев вертолеты в небе. В среду, 17 февраля 2021 года, мужчина опубликовал в социальной сети видео, на котором летят четыре "вертушки". Судя по кадрам, наличие военной техники в небе напугало его и его сожительницу.

- Что за вертолеты? Военные? - поинтересовался мужчина.

Пользователи соцсетей предложили, что это Ми-8 и поспешили успокоить взволнованного мужчину.

- Ты живешь в стране с одной из самых сильнейших армий в мире, вертолеты в небе - это нормально! Видишь, у них нет боевого комплекта с собой? Значит трястись тебе незачем, - отметил один из комментаторов видео.

Другие пользователи сети напомнили, что скоро в городе будет отмечаться 23 февраля - День защитника Отечество. Вероятнее всего, вертолеты будут использоваться для праздника.