МЧС предупреждает о морозах до -35 градусов в Ленобласти

Лютые морозы придут в Ленобласть в ночь на четверг. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные морозы накроют Ленинградскую область уже ближайшей ночью. Региональное управление МЧС с подачи синоптиков предупреждает о резком похолодании. Температура в отдельных районах упадет до -35 градусов.

- 18 февраля в Ленобласти ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, в прибрежных районах изморозь. Температура воздуха ночью -24...-29, местами -30...-35 градусов. Днем - от -13 до -18 гр. Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Водителей предупреждают о гололедице и сложной ситуации на дорогах. Также повышается опасность коммунальных аварий и пожаров, вызванных нагрузкой на электропроводку.

В последующие дни рабочей недели в регионе также будет холодно, но ближе к 20-25 градусам мороза.

В Петербурге 18 февраля ожидается -23...-25 ночью и -14...-16 днем.