Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург 17 февраля

Еще 48 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 17 февраля 2021 года, в Санкт-Петербург поступила очередная партия вакцины от коронавируса. На этот раз в город приехало 48,4 тысяч доз препарата. Все они будут распределены между прививочными пунктами. На данный момент в поликлиниках имеется запас в 102 тысячи доз.

- В городе работают 123 прививочных пункта, в том числе 104 на базе городских поликлиник, 2 - в федеральных учреждениях и 17 в частных организациях. За сутки выполнено более 13 тысяч инъекций, - рассказали в Смольном.

Также в городе работают три прививочные выездные бригады, которые вакцинируют получателей социальных услуг, проживающих в стационарах.

Всего от коронавируса уже привились более 178 тысяч петербуржцев, из которых 42,5 тысячи - полностью завершили вакцинацию.

В ближайшее время планируется открытие прививочных пунктов в торгово-развлекательных центрах.