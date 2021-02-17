Семь браконьеров отправили в тюрьму за убийство лосей в Ленобласти

Семеро браконьеров, застреливших трех лосей в Ленобласти, получили реальные сроки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лодейнопольский городской суд в Ленинградской области вынес приговор в отношении семи браконьеров. Во вторник, 16 февраля 2021 года, на заседании было рассмотрено дело, возбужденное два года назад. Тогда охотники застрелили трех лосей среди которых была беременная самка.

- Инцидент произошел 16 февраля 2019 года на территории охотничьих угодий в Лодейнопольском районе 47-го региона. Семеро браконьеров на снегоходах застрелили трех лосей: двух взрослых самцов и беременную самку, - пишет газета "Петербургский дневник".

В итоге суд принял решение о наказании - лишение свободы от 3 до 3,5 лет каждому. Также у браконьеров забрали на три года охотничьи лицензии и конфисковали ружья.

Напомним, что в Ленобласти разыскивают браконьеров, которые в начале января убили четырех лосей. Туши погибших животных нашли на территории Выборгского и Лодейнопольского районов.