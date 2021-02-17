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Происшествия

Петербуржец случайно убил партнершу скалкой во время секса в коммуналке

Семья погибшей простила мужчину
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Петербуржца, убившего свою партнершу во время секса, освободили от ответственности.

Петербуржца, убившего свою партнершу во время секса, освободили от ответственности.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ленинский районный суд Петербурга прекратил рассмотрение неординарного дела об отношениях двух взрослых людей, страсти и смерти. Трагедия, приведшая к смерти партнерши, произошла летом 2020 года в коммунальной квартире на набережной реки Фонтанки. При этом дочь жертвы простила невольного убийцу своей матери.

- Органами предварительного следствия установлено, что обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе совершения полового акта с В., не имея умысла на причинение смерти, действуя неосторожно, по небрежности, нанес В. 13 ударов в грудь, голову и тело, чем причинил В. тяжкий вред здоровью, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным из правоохранительных органов, орудием сексуальных игр оказалась скалка. Точно неизвестно, что произошло в ту ночь, но 38-летний хозяин квартиры перестарался и забил насмерть свою 55-летнюю любовницу.

Мужчину обвинили в убийстве по неосторожности, но дочь погибшей простила его. Суд учел, что подсудимый имеет двоих малолетних детей и загладил моральный ущерб перед потерпевшими. Дело было закрыто.

Криминал