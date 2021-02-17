10-летняя девочка, покончившая с собой в Петербурге, могла сделать это в честь героини любимого аниме

Героиня аниме "Тетрадь смерти" кончает с собой 14 февраля. Фото: Кадр из м/ф "Тетрадь смерти"

Самоубийство 10-летней девочки, шокировавшее Петербург в День всех влюбленных 14 февраля, может оказаться непосредственно связанным с субкультурой аниме, с которой уже оказались увязаны несколько ЧП с подростками в России. Так, погибшая школьница из Колпино, по некоторым данным, увлекалась сериалом и мангой (комиксом) «Тетрадь смерти». Одна из героинь которого совершает суицид 14 февраля.

- Выяснилось, что девочка любила смотреть японские мультики, в частности сериал «Тетрадь смерти». Одна из главных героинь Миса — известная фотомодель. По сюжету она влюбляется в основного персонажа - Ягами Лайта и помогает ему вершить правосудие. В комиксе девушка сама уходит из жизни, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, пока это лишь предположение. Напомним, что семья, в которой произошла трагедия считалась благополучной. Психологи уже изучили последний рисунок девочки, который мог быть предвестником трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Надел красный галстук»: Одноклассники рассказали о мальчике, который пытался покончить с собой, подражая аниме «Тетрадь смерти»

За жизнь подростка сейчас борются медики Петербурга (подробности)

Очередную порцию аниме запретили в Санкт-Петербурге

Доступ к сайтам с опасной для подростков информацией ограничил Василеостровский районный суд (подробности)