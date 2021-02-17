Названы районы-лидеры Петербурга по числу ДТП

В прошлом году в Петербурге произошло 5227 ДТП. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Главном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подвели итоги ушедшего 2020 года. В частности, стала доступна статистика ГИБДД по аварийности. Из нее можно узнать, какой район Северной столицы стал самым опасным по части ДТП.

- В прошлом 2020 году на городских дорогах было зафиксировано 5227 ДТП, причем наибольшее их количество произошло в Выборгском районе - 541, - пишут «Невские новости».

Далее в рейтинге идут: Невский район (463), Калининский район (460), Московский район (455), Приморский (380), Центральный (354), Красногвардейский (351), Красносельский (327), Кировский (301), Фрунзенский (282), Адмиралтейский (246), Пушкинский (237), Петроградский (179), Василеостровский (176), Курортный (167), Колпинский (164) и Петродворцовый (102) районы.

Меньше всего аварий произошло в Кронштадте - 42.

Что касается нынешнего года, то с 1 января в Петербурге и Ленобласти отмечено 339 дорожных инцидентов.