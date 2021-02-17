Аниме «Аки и Сора» про слишком близкую любовь брата с сестрой запретил суд Петербурга

Колпинский суд продолжил наступление на аниме. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Второй подряд запрет японских аниме вынесли в Санкт-Петербурге. 17 февраля сначала Василеостровский, а потом и Колпинский районый суды «забанили» ссылки на несколько мультсериалов, которые признаны вредными для восприятия.

- Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал информацию, распространяемую в сети Интернет информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На этот раз был запрещен доступ к аниме «Аки и Сора» про брата и сестру, связанных не только братской любовью.

Мультфильм содержит эротические сцены, что и послужило причиной запрета. Впрочем, доступ к данному аниме ограничен не повсеместно, а на отдельном, конкретном сайте.

Отметим, что это уже пятое заседание по теме японской мультипликации. Ранее были «забанены» такие популярны сериалы, как «Тетрадь смерти», «Токийский гуль» и «Межвидовые рецензенты».