Резкий рост тяжких и особо тяжких приключений зафиксирован в Петербурге

Преступность в Петербурге выросла на 26%. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неизвестно, коронавирус стал тому причиной, или общая напряженность, но в 2020 году в Петербурге был зафиксирован резкий рост преступлений. И в особенности это коснулось тяжких и особо тяжких статей Уголовного кодекса.

- За 12 месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано 61 309 преступлений, то есть на 26,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 22 917, то есть 37,4% от общего числа, и на 36,8% больше, чем в 2019 году, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Больше стало и самых опасных преступлений против личности - убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Первых за год произошло 149 (+10 к показателям 2019 года), а вторых - 76 (+7).

При этом выросла и раскрываемость. По убийствам она достигла 95,8%, а по тяжкому вреду, повлекшему смерть - 98,6%. Изнасилования раскрываются с вероятностью 97,6%.