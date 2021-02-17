Петербург опять встал в 8-балльных пробках

В Петербурге - пробки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Аномальные пробки продолжают отравлять жизнь автомобилистам Санкт-Петербурга. И не только им, ведь в жутких заторах стоит и общественный транспорт, в котором томятся уставшие за день пассажиры. К вечеру 17 февраля затруднения на дорогах опять достигли восьми баллов.

- На Коллонтай у дома №5 ДТП из четырех участников. Черный в белого, красный в черного, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, не только аварии стали причиной пробок. Вчерашний снегопад оставил после себя сугробы и нечищенные крайние полосы. Убрать все последствия метели не могут до сих пор.

Самая сложная ситуация на семь часов вечера сложилась на Петроградской стороне. Выехать к Приморскому или Выборгскому району практически невозможно. Стоят улицы Большая Пушкарская, Куйбышева, Профессора Попова. Замер весь Каменноостровский проспект и Чкаловский тоже. Стоит Песочная набережная.

Также все плохо на Обводном канале, Пироговской и Дворцовой набережных, на Невском, Литейном проспектах. ЗСД традиционно покраснел к Богатырскому проспекту. Другие участки города - не лучше.

Водителям остается или ждать спада часа пик или испытывать терпение в пробках.