В Петербурге мать двоих детей получила уголовное дело за попытку обналичить материнский капитал

В погоне за материнским капиталом петербурженка получила уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция возбудил в отношении петербурженки уголовное дело за ее попытку обналичить материнский капитал. Жительница Кировского района родила второго малыша в 2015 году и захотела поскорее получить себе все 453 тысячи рублей. Правда, в погоне за деньгами она переступила черту закона и задумала израсходовать деньги нецелевым способом, что запрещено.

- Вступив в преступный сговор с другим лицом, она заключила мнимый договор купли-продажи земельного участка в Волгоградской области, а также мнимый договор ипотечного займа. Но в Управлении Пенсионного Фонда по разным причинам ей дважды отказали, - рассказывает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Хитрая мать двоих детей вину полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года вместе с испытательным двухлетним сроком.