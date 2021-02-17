Морозильный траулер-рыбофабрику заложили на Северной верфи

Восьмой траулер-процессор заложили на Северной верфи. Фото: Смольный

Восьмой уникальный траулер-процессор заложили на Северной верфи. Название новенького судна – «Капитан Коротич». Имя траулер получил в честь знаменитого моряка, проработавшего больше 40 лет на рыболовецких кораблях в Камчатском крае. На закладке присутствовали вдова и внук капитана Валентина Коротича, а также губернатор Санкт-Петербурга.

- Это уникальное современное судно, целая многофункциональная рыбофабрика. Оно сможет выпускать готовый продукт, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Судно может заморозить в сутки до 100 тонн рыбы. Фото: Смольный

Траулер проекта 170701 может спокойно ходить по льдам с толщиной до 0,5 метра. На корабле могут разместиться до 80 человек экипажа. Максимальная производительность судна в сутки по вылову впечатляет – 230 тонн рыбы, а по заморозке – 100 тонн.

Добавим, что всего на городских верфях строят 25 гражданских судов и 31 военный корабль. Это и атомные ледоколы, и плавучие платформы, и скоростные катера, и суда на воздушной подушки и т.д.