Еще 48 тысяч доз вакцины от коронавируса привезли в Санкт-Петербург

Еще одну крупную партию вакцины от коронавируса доставили в Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новую крупную партию вакцины от коронавируса привезли в Санкт-Петербург – еще 48 400 доз. В ближайшее время препарат распределят в прививочные пункты. В этот раз вакцину расфасовали по одной дозе в ампуле, что очень удобно. Напомним, в начале прививочной кампании медикам нужно было сначала найти пятерых желающих поставить прививку из-за ампулы, рассчитанной на пять доз – не пропадать же добру.

- За все время пандемии в Петербурге вакцинировались 178 247 человек. Из них 42 424 полностью закончили прививочный цикл. За прошедший день первично привились 9 502 человека, вторично – 4 084. Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 329 942 комплекта, - сообщается в свежем отчете Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в Северной столице.

Добавим, что в городских медпунктах остается еще чуть больше 102 тысяч доз вакцины от коронавируса.