Петербуржец случайно убил пьяного прохожего, заступившись за девушек

Петербуржцу дали 10 месяцев исправительных работ за случайное убийство прохожего. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржец получил уголовное дело за случайное убийство пьяного прохожего, который пристал к нему и двум его спутницам посреди ночи в Кронштадте. Сначала он двумя руками оттолкнул неприятеля, а потом ударил его кулаком по лицу. Тот пошатнулся и упал, ударившись головой об асфальт. Троица вызвала на место «скорую», но медики уже не успели спасти пострадавшего, он умер на месте происшествия.

- В суде девушки пояснили, что испугались от этой ситуации. У прохожего руки были в карманах, подходил он не с добрыми намерениями и было непонятно, чего от него можно ожидать. Подсудимый принял решение ударить, чтобы свести эту ситуацию к завершению. Вину он признал и в содеянном раскаивается, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

После происшествия заступник девушек связался с отцом погибшего и принес свои извинения. В итоге суд признал мужчину виновным и наказал его исправительными работами сроком на 10 месяцев. Кроме этого он заплатил по 500 тысяч рублей трем родственникам погибшего.