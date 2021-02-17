В Петербурге вновь выросло число госпитализаций

Рост числа госпитализаций пока не дает говорить о полной стабилизации эпидситуации в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число госпитализаций больных коронавирусом и пациентов с пневмонией вновь выросло за неделю в Санкт-Петербурге, пусть и незначительно – на 7,45%. Об этом говорится в свежем отчете городского Координационного совета по противодействию распространения COVID-19. Не радует и падение почти на 20% количества выздоровевших от инфекции. Зато число больных коронавирусом за минувший день снизилось на треть по сравнению с прошлой средой.

В Смольном отмечают, что стихание второй волны пандемии продолжается, однако до абсолютного улучшения эпидситуации еще далеко.

- Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Умеренное повышение уровня госпитализаций рассматривается как эпизодическое явление и сигнализирует, что о полной стабилизации эпидемического процесса речи пока не идет, - высказывают мнение эксперты совета при Смольном.