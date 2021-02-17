Завершены поиски двух маленьких девочек, пропавших в Санкт-Петербурге

Полиция Петербурга объявила о завершении поисков двух маленьких девочек. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция объявила о завершении поисков маленьких девочек, пропавших в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Напомним, 9-летняя Ангелина и 8-летняя Есения сначала играли дома, а потом решили погулять и бесследно исчезли. Напуганные родственники тут же сообщили спецслужбам о пропаже детей.

Тем временем за окном похолодало до минус 20 градусов, но, как оказалось, девочки спрятались в теплом месте – торговом центре, находящимся на улице Полковой, недалеко от дома Есении. На школьниц без сопровождения взрослых обратил внимание бдительный посетитель ТЦ. Он-то и позвонил в полицию.

- Прибывшие сотрудники полиции доставили девочек в территориальных отдел МВД, откуда в ближайшее время их передадут своим родителям. Противоправных действий в отношении школьниц никто не совершал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.