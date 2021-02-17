В Петербурге снизились цены на одежду, обувь, билеты на поезда и жилье в гостиницах

В Петербурге слегка упали цены на некоторые услуги и непродовольственные товары. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Центробанке России рассказали о ценах на товары и услуги в Санкт-Петербурге в январе 2021 года. Годовая инфляция осталась ниже среднего уровня по стране. Рост цен сдерживала более низкая индексация городских тарифов на капремонт и пассажирский транспорт. К примеру, проезд в купейном вагоне фирменного поезда подешевел на 2%, а в нефирменном – почти на 8%.

- Стоимость проживания в трехзвездочной гостинице стала дешевле на 6,4%. В целом, годовой прирост цен на услуги в январе 2021 года снизился до 3,6% после 3,7% в декабре прошлого года. Годовой прирост цен на продовольственные товары почти не изменился, на что повлияли издержки производителей и замедление прироста цен на овощи, - рассказывают в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Добавим, что благодаря дистанционному формату работы, обучения и других ограничений по коронавирусу в Петербурге снизились и будут продолжать падать цены на одежду, обувь, косметику.

Ранее «Комсомолка» выяснила, что рост стоимости продуктов в России начнется именно с Северной столицы.