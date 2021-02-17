Воспитательница детсада в Петербурге через суд опровергла клевету на себя в соцсетях

Воспитательница детского сада в Петербурге подала в суд на мамочку, которая распространила клевету про нее в соцсети. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Воспитательница детского сада подала в суд на мамочку, которая обвинила ее в пьянстве и хулиганстве. Информация с клеветой появилась в родительском чате дошкольного учреждения. Семья женщины проживает этажом выше воспитательницы. В какой-то момент мамочка, что называется, психанула, и наврала с три короба про то, что сотрудница детсада перевернула детскую коляску ее малыша, а затем буянила в пьяном состоянии.

- Эта публикация в соцсети стала предметом обсуждения по месту работы воспитательницы. Ей пришлось объяснять, что это неправда, рассказывать, как все было на самом деле. Истец испытывала сильный стыд и неловкость, готовилась уволиться. В суде она потребовала опровержение и 100 тысяч рублей компенсации, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге за моральный вред воспитательница получила только 500 рублей. Зато она добилась публичных извинений и опровержения.