Сонные мишки Носик и Хвостик из «Велеса» на 10 минут вышли из зимней спячки

Медведи из "Велеса" ненадолго вышли из зимней спячки в середине февраля. Фото: instagram.com/veles_center_spb

Медведи Носик и Хвостик, которые находятся под опекой центра помощи диким животным «Велес» в Ленобласти, буквально на 10 минут вышли из зимней спячки. Похоже, животные немного не разобрались, какое сейчас время года и сделали случайный «фальстарт». Поняв, что вокруг что-то не так и еще белым-бело, мишки слегка прогулялись и пошли обратно спать в конуру-берлогу.

- Носик и Хвостик, а также малыш Балу на этой неделе выходили погулять и подышать свежим воздухом. Процессы пищеварения у всех приостановлены на время спячки, медведи ничего не едят. После прогулки снова отправились спать, - рассказывают сотрудники «Велеса» в своем Instagram.

Добавим, что недавно петербургские волонтеры спасли собаку, которого неизвестный изверг ударил топором по голове. В результате операции псу удалили глаз и некоторые зубы.