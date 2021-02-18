Ревнивец сел на 5 лет в тюрьму за то, что изуродовал лицо петербурженке

Суд отправил в тюрьму ревнивца, изуродовавшего лицо петербурженке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителя Санкт-Петербурга отправили на 5 лет и 3 месяца в колонию строгого режима за нападение на свою возлюбленную и ее заступника. Сначала пьяный ревнивец приставил нож к горлу потерпевшей и угрожал ей убийством. После этого он встретил отпор от соседа по коммуналке. Злоумышленник 9 раз вонзил в него нож, а потом укусил за правую руку.

Девушка от испуга выбежала на улицу, преступник не отстал и бросился за ней. Он укусил пострадавшую за левую щеку, а затем силой затащил обратно в коммуналку, где с помощью ножа изуродовал ей лицо.

- Подсудимый Ходжимуратов умышленно причинил тяжкий пострадавшей вред здоровью, выразившейся в неизгладимом обезображивании лица, которое придает внешности последней неприятный, отталкивающий или устрашающий вид. Мужчина вину полностью признал, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.