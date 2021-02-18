Погода в Санкт-Петербурге: 18 февраля 221 года будет холодным и с изморозью

"КП" узнала про погоду в Санкт-Петербурге на 18 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 18 февраля 2021 года. В этот раз синоптики не ожидают осадков, разве что очень мало и изредка. Видимо, снежный циклон все-таки ушел из Северной столицы, оставив на прощание шесть сантиметров белого покрова. В прибрежных районах возможна изморозь.

- Ветер ночью слабый, днем западных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит от -23 до -25 градусов по Цельсию, в пригородах местами до -28 градусов, а днем – от -13 до -15 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Добавим, что холода в городе продлятся совсем недолго – на выходных в Северную столицу вновь придет потепление. Например, днем в субботу, 20 февраля, столбик термометра повысится до минус 7 градусов.