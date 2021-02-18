Петербуржцы потушили горящую во дворе дома машину

Машина загорелась во дворе в Петербурге, очевидцы сами смогли потушить пожар
Фото: СОЦСЕТИ
В одном из дворов в Санкт-Петербурге накануне поздно вечером произошел пожар. Во дворе дома 17, корпус 4, по Русановской улице на парковке загорелся автомобиль. Возгорание началось с капота и уже начало перебираться на кабину машины. Очевидцы сразу же вызвали бригаду МЧС. Однако их помощь в итоге не понадобилась.
- Люди сами смогли потушить, позже приехали пожарные, - рассказали в социальной сети очевидцы произошедшего.
Машина стояла между другими автомобилями и вплотную к детской площадке. Огонь мог с легкостью перекинуться, но благо, не успел. Несколько человек прибежали на помощь и смогли справиться с огнем.
Однако у пользователей соцсетей закралось подозрение, что машина загорелась не сама по себе - некоторые подозревают поджог.
- В это место заливают бензин при поджогах, - отметил один знаток.
Так это или нет предстоит выяснить специалистам.