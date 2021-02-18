Петербуржцы потушили горящую во дворе дома машину

Машина загорелась во дворе в Петербурге, очевидцы сами смогли потушить пожар Фото: СОЦСЕТИ

В одном из дворов в Санкт-Петербурге накануне поздно вечером произошел пожар. Во дворе дома 17, корпус 4, по Русановской улице на парковке загорелся автомобиль. Возгорание началось с капота и уже начало перебираться на кабину машины. Очевидцы сразу же вызвали бригаду МЧС. Однако их помощь в итоге не понадобилась.

- Люди сами смогли потушить, позже приехали пожарные, - рассказали в социальной сети очевидцы произошедшего.

Машина стояла между другими автомобилями и вплотную к детской площадке. Огонь мог с легкостью перекинуться, но благо, не успел. Несколько человек прибежали на помощь и смогли справиться с огнем.

Однако у пользователей соцсетей закралось подозрение, что машина загорелась не сама по себе - некоторые подозревают поджог.

- В это место заливают бензин при поджогах, - отметил один знаток.

Так это или нет предстоит выяснить специалистам.