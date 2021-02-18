Самая холодная ночь за всю зиму зафиксирована в Петербурге 18 февраля

Ночь на 18 февраля стала самой холодной с начала зимы в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Февральские морозы в Санкт-Петербурге оказались очень даже серьезными. Когда кажется, что холоднее уже не будет, погода вновь устанавливает температурные рекорды. Так, минувшая ночь на четверг, 18 февраля 2021 года, стала самой холодной с начала текущей зимы.

- Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы, к 7 часам утра температура воздуха опустилась до минус 24,3 градусов по Цельсия, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Добавим, что предыдущий морозный рекорд был установлен недавно, 15 февраля. Тогда термометры зафиксировали минимальную температуру в минус 21,9 градусов.

Тем временем, в Ленинградской области дела обстоят еще куда морознее. Накануне МЧС предупреждало о понижении температуры до минус 35 градусов. Благо, такие лютые холода обещают только ночь, днем все же потеплее.