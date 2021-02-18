Полиция задержала футбольных фанатов, устроивших файер-шоу в петербургском метро

«Файер-шоу» в петербургском метро обернулось уголовным делом Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух хулиганов, которые устроили "файер-шоу" в метрополитене, на станции "Гражданский проспект". Инцидент произошел под закрытие метро, в 23 часов вечера 16 февраля. Мужчины в одежде с символикой ФК "Зенит" зажгли файеры на станции, которые затянули все помещение синим дымом. Все происходящее попало на камеры наблюдения.

- Полицейские установили и доставили в отделение троих участников хулиганства. Ими оказались мужчины 26 и 38 лет, а также их знакомая, которую опросили в качестве свидетеля, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемые - уроженцы Вологодской области, работают в Петербурге на одном их коммерческих предприятий.

В результате их выходки никто не пострадал, имущество метрополитена тоже не попорчено. На мужчин завели уголовное дело о хулиганстве. По этой статье им максимально грозит до семи лет лишения свободы.