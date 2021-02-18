На февральские и мартовские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда

Дополнительные поезда пустят между Петербургом и Москвой на февральские и мартовские праздники Фото: Артем КИЛЬКИН

Впереди главные гендерные праздники года, а вместе с ним и длинные выходные - День защитника Отечества и Международный женский день. В честь этого между Москвой и Санкт-Петербургом "Октябрьская железная дорога" запустит дополнительные поезда, чтобы все желающие могли навестить своих родственников и друзей, или просто провести время в небольшом путешествии. Об этом в РЖД сообщили в среду, 17 февраля 2021 года.

- Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня защитника отечества и Международного женского дня Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург – Москва, - рассказали в пресс-службе компании.

Так, составы будут курсировать между городами с 19 по 24 февраля и 5 и 8 марта. Все поезда ночные, так что пассажиры смогут прибыть по месту назначения к раннему утру. Подробное расписание смотрите на сайте РЖД.