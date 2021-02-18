Около 24 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус на 18 февраля

В Петербурге еще 24 тысяч человек обследованы на коронавирус на 18 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает борьбу с коронавирусом. По данным Смольного на четверг, 18 февраля 2021 года, за последние сутки в городе обследованы на наличие инфекции почти 24 тысячи человек. Результаты тестирования будут известны спустя пару дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23902 человека. Обработано 5265 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Накануне в Смольном отметили, что в городе снова выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в тяжелом виде. Сейчас прирост порядка 7,45 процентов. Также снизился на 20 процентов показатель выздоровления.

Еще 48,4 тысяч доз вакцины от коронавируса привезли в Петербург. Так, недостатка препарата в городе нет. Все поликлиники обеспечены запасами лекарства.