Еще 1094 человека заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге

Еще 1094 петербуржца заразились коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые данные по ситуации с распространением коронавируса в России приводит федеральный оперативный штаб. Так, на утро 18 февраля по стране отмечено еще 13 447 зараженных. При этом 18 730 человек выздоровели, а 480 - скончались.

- В Санкт-Петербурге зафиксированы 1094 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии этот показатель достиг уровня в 357 475 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Из этого числа 278 250 больных выздоровели (+ 3234 за сутки), а 10 639 - умерли (+42). В активном состоянии заболевания находятся уже меньше 70 тысяч человек (68 586). Этот показатель ежедневно падает.

Отметим, что за минувшие сутки в Петербурге на наличие коронавируса обследованы 23 902 человека. Единой информационно-справочной службой «122» по вопросам, связанным с коронавирусом, обработано 5265 вызовов.