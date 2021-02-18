Извращенца задержали за демонстрирование полового органа маленьким девочкам в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину, который показывал половой орган детям на улице Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала 41-летнего мужчину, который подозревается в сексуальных преступлениях в отношении маленьких детей. На 18 февраля 2021 года правоохранители знают о двух случаях домогательства извращенца. Оба раза мужчина демонстрировал свой половой орган девочкам на улице.

- 26 января у одного из домов на Ленинском проспекте мужчина демонстрировал половые органы 12-летней школьнице, походившей мимо. Аналогичный случай произошел 11 февраля у дома на бульваре Новаторов - мужчина расстегнул штаны перед 8-летней малышкой, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Родители обоих пострадавших детей написал в полицию заявления. По ним уже возбуждены уголовные дела.

О задержанном известно, что он живет в Красносельском районе, подрабатывает курьером в сети ресторанов. При задержании он признался в содеянном.

- Задержан за публичный показ полового органа несовершеннолетнему, девочке, - уточнил мужчина. - Вину свою признаю, раскаиваюсь.

Полицейские полагают, что жертв у мужчины больше. Сейчас они устанавливают все подобные эпизоды.