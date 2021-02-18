Сильный пожар возник на деревообрабатывающем заводе в Ленобласти

Деревянное производство горит в Кировске. Фото: ГУ МЧС РФ по ЛО

Шесть единиц техники и 25 человека личного состава МЧС работают на ликвидации сильного пожара в городе Кировске Ленинградской области. Утром 18 февраля здесь вспыхнуло здание завода про производству деревянных изделий. Огонь возник в двухэтажном корпусе.

- В 10:12 поступил сигнал о пожаре по адресу: Кировский район, г. Кировск, улица Набережная. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию которых было установлено, что происходит горение внутри отдельностоящего двухэтажного административного здания. Общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров, - сообщает пресс-служба областного управления.

На место происшествия выехал и.о. начальника Управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ленинградской области и дополнительные расчеты спасателей.

В 12:26 возгорание локализовано, сведений о пострадавших нет.