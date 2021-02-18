Движение по девяти улицам Петербурга перекроют 20 февраля из-за футбольного матча

В Петербурге перекроют ряд улиц вокруг "Газпром Арены" 20 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 20 февраля 2021 года перекроют движение для автомобилистов сразу по девяти дорогам. Причиной тому футбольный матч "Зенит" - "Арсенал Тула", который состоится в 17:00 часов на стадионе "Газпром Арена". По улицам, расположенным вокруг стадиона нельзя будет не только проехать, но и припарковаться. Поэтому автомобилистам следует заранее продумывать свои маршруты.

- Так, с 00:00 до 24:00 часов 20 февраля будет запрещено движение по улице Савиной от Петровской площади в Большому Петровскому мосту, по мосту от Савиной к Южной дороге, по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, по Крестовскому проспекту от улицы Рюхиной к Южной дороге, по Южной дороге от Крестовского к Теннисной аллее и по Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, - рассказали в Смольном.

Также с 14:00 до 20:00 запретят въезд на улицу Рюхиной от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту и закроют движение по набережной Мартынова от Рюхиной до набережной Гребного и Теннисной аллее от Южной дороги и по Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги.

Подробную схему перекрытий и объездов подготовил комитет по развитию транспортной инфраструктуры города.