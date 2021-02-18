Утро 18 февраля стало самым холодным в Петербурге за пять лет

В Петербурге зафиксировали рекордные за зиму морозы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург пережил самую холодную ночь с начала зимы. Утром контрольные термометры Гидрометцентра зафиксировали температуру в -24,5 градуса. Таких морозов в городе не было уже пять лет.

- В Санкт-Петербурге холодно, но -25 гр. температура воздуха не достигла. Утром 18 февраля на центральной метеостанции столбик термометра опустился до -24,5 градуса, повторив наиболее низкое значение пятилетней давности (8 января 2016 года), - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

А вот ниже 25 градусов мороза последний раз было аж десять лет назад. 19 февраля 2011 года термометры зафиксировали -25,2. Тот год вообще был холодным, в течение длительного периода температура в Петербурге держалась на уровне от -20 до -27 градусов.

Что касается нынешнего года, то, поданным синоптиков, жителей Петербурга и Ленобласти ждут погодные качели с морозами и теплыми циклонами, приносящими сильные снегопады. Ближайший придет к воскресенью, 21 февраля.