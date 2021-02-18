Видео пожара на деревообрабатывающем заводе в Ленобласти

Завод по выпуску деревянных изделий горит в Кировске. Фото: ГУ МЧС РФ по ЛО.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области показало кадры оперативной съемки из Кировска, где горит деревообрабатывающее предприятие. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров.

- Пожарные ликвидируют возгорание на территории завода по изготовлению деревянных изделий в Кировске. Пожар произошел в двухэтажном отдельностоящем здании. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 25 человек и шесть единиц техники, - сообщает пресс-служба МЧС.

По данным экстренного ведомства, сигнал о возгорании поступил в 10:12. Через два часа, в 12:26 огонь удалось локализовать. Сейчас на место ЧП прибыл и.о. начальника региональной службы пожаротушения МЧС.

Работы на месте происшествия продолжаются, решается вопрос об увеличении оперативной группировки спасателей. Причины пожара устанавливаются.