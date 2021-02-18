Мужчина угнал машину соседа и врезался на ней в столб в Ленобласти

Житель Ленобласти угнал у соседа машину и попал на ней в ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина угнал машину соседа и врезался на ней в столб. В 05:40 часов утра 17 февраля 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль "Ауди" попал в ДТП на улице Центролитовская в городе Тихвин. Сотрудники ГИБДД зафиксировали аварию, однако водителя побитой машине не было.

- Позже в полицию обратился 37-летний мужчина, работающий электрогазосварщиком. Он рассказал, что от дома 20 5-го Микрорайона кто-то угнал его "Ауди А6". Ущерб составил 500 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время патрулирования у указанного дома сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Им оказался сосед по квартире хозяина машины - 36-летний мужчина, который тоже работает электрогазосварщиком, но в другой фирме.

Полицейским задержанный пояснил, что без спроса взял ключи от машины соседа и попал в ДТП. После сам сбежал, бросив автомобиль.

В отношении горе соседа возбуждено уголовное дело. Сейчас ему грозит штраф или 5 лет тюрьмы.