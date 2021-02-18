Таксист раздел пассажирку и хватал за интимные места в Петербурге

Пассажирка такси стала жертвой водителя-извращенца в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге очередная история о домогательствах водителя такси к пассажирке. В одиннадцать часов вечера в четверг, 17 февраля 2021 года, в полицию позвонила 41-летняя женщина и заявила, что к ней пристает таксист. Пассажирка успела назвать адрес, где все происходит - в машине у дома 78, корпус 1, по улице Маршала Казакова.

- Наряд полиции выехал на место для проверки. Там они встретили заявительницу, которая смогла выбраться из машины. Самого автомобиля такси на улице уже не было, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейским женщина пояснила, что заказала такси через приложение одной известной компании. За ней приехал автомобиль "Хендай Солярис" белого цвета. Сначала таксист вез ее по маршруту, но после остановился у вышеуказанного дома, отодвинул сидение назад, расстегнул женщине куртку, оголил ей грудь и стал хватать за интимные места.

Как женщине удалось сбежать, источник не уточняет. Пассажирка передала данные с номером машине полиции. Предположительно, за рулем находился 30-летний мужчина.