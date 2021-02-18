Таксиста «Ситимобила», хватавшего пассажирку за грудь, заблокировали в системе

Полиция ищет "рукастого" таксиста, пристававшего к пассажирке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередной сексуальный скандал произошел в Петербурге таксистами агрегатора «Ситимобил». Если прошлый раз водитель просто самоудовлетворялся при девушке-пассажирке, то другой шофер сорвал с жертвы одежду и стал хватать ее за грудь.

- 17 февраля в 23:01 поступило сообщение от женщины 1979 года рождения о том, что по адресу: улица Маршала Казакова 78/1 к ней пристает водитель. Таксист довез заявительницу до места, потом отодвинул сиденье назад, расстегнул на ней куртку, оголил грудь и хватал ха интимные места, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, за рулем белого «Соляриса» находился 30-летний гражданин Узбекистана. Сейчас мужчину ищут. А в самом «Ситимобиле» уже отреагировали на произошедшее.

- Водители не являются сотрудниками компании, они подключены к сервису через партнеров. Мы обратились в таксопарк, чтобы они помогли оперативнее найти водителя, - сообщила пресс-служба агрегатора «Мойке 78».

Самого таксиста уже отключили от системы приема заказов.