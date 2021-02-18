Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Андрея Мягкова

Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Андрея Мягкова / Фото ТАСС/ Александр Куров

В четверг, 18 февраля 2021 года, умер один из любимых и узнаваемых актеров России Андрей Мягков. Картины с его участием смотрели и знали все. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной бессменного Жени Лукашина из "Иронии судьбы".

- Ушел из жизни выдающий русский актер, снискавший любовь миллионов зрителей. В театре и кинематографе он создал богатейшую коллекцию ярких, запоминающихся работ, - отметил градоначальник.

Беглов напомнил, что Мягков родился и вырос в Ленинграде, ребенком пережил блокаду, студенческие годы он тоже провел в Северной столице.

Также к соболезнованиям присоединился председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. - Его заслуги отмечены высокими наградами и престижными премиями. Но главным достижением Андрея Мягкова стала поистине всенародная любовь. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, - отметил Макаров.

Напомним, что артист скончался на 83-м году жизни в Москве. Причиной стала сердечная недостаточность.