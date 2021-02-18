Молодой лось устроил догонялки со снегоходами в Ленобласти

Молодой лось устроил гонку со снегоходами в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области молодой лось устроил гонки со снегоходами. Днем в среду, 17 февраля 2021 года, несколько человек ехали по открытой местности вблизи деревни Удальцово. Неожиданно с ними поравнялся лосенок. Животное, совершенно не пугаясь рева моторов и людей, решил побегать с ними наперегонки. Видео забега появилось в социальный сетях.

На кадрах молодой лось еще без рогов уже заканчивает гонку.

- Все, он устал, - кричит один из мужчин.

Как долго продолжалась гонка, не сообщается. Лосенок, остановившись, посмотрел на своих спутников, после чего отправился по своим делам.

Ситуация с гонками очень милая и закончилась для водителей снегоходов безопасно, так как животное молодое и еще не боится людей. Однако встреча со взрослым лосем может быть опасно. Напомним, что в природе лучше всего не приближаться к диким животным, так как от страха они могут напасть.